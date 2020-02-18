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В 2019 году сеть «Читай-город-Буквоед» расширила свое присутствие в регионах РФ

Новости
В 2019 году сеть «Читай-город-Буквоед» расширила свое присутствие в регионах РФ

Объединенная розничная сеть (ОРС) «Читай-город-Буквоед» подвела итоги своей деятельности в 2019 году.

Оборот сети достиг запланированной отметки в 26 млрд рублей, было открыто 60 новых магазинов (7 – под брендом «Буквоед», 53 – под брендом «Читай-город»). Как отметил Михаил Иванцов, гендиректор ОРС «Читай-город-Буквоед», от плана сеть немного отставала в первом полугодии, но уже во второй половине года все намеченные показатели были достигнуты.

В числе важных достижений Михаил Иванцов назвал открытие в 2019 году первого магазина в Хабаровске и ребрендинг питерского «Буквоеда». Что касается стоимости среднего чека, то в прошлом году он вырос на 3-4%. По розничным магазинам в среднем он составил 550 рублей, в интернет-магазине – 700 рублей, что соответствует российской инфляции. При этом глава сети заметил, что в текущем году «Читай-город-Буквоед» не планирует резкого увеличения показателей в сравнении с 2019 годом. Михаил Иванцов заявил, что экономическая ситуация в РФ сегодня такова, что ждать увеличения среднего чека выше пределов инфляции нет смысла.

На сегодняшний день ОРС «Читай-город-Буквоед» имеет в стране 632 магазина, в 2020 году планируется открыть еще 60 точек, делая акцент на освоении небольших городов, а также территорий в Подмосковье и Новой Москве.