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Лучшие молодежные проекты по тематике развития личности в условиях диджитализации выберут в России

Новости
Лучшие молодежные проекты по тематике развития личности в условиях диджитализации выберут в России


Прием заявок на всероссийский конкурс проектов по тематике развития личности в условиях цифровизации экономики и образования среди российских старшеклассников (10 -11 классы) и студентов стартовал в России 15 февраля 2020 года.

Его цель – выявление интересных проектов в области цифровых коммуникаций, создание условий для актуализации и развития метапредметных компетенций обучающихся, обеспечивающих их успешную цифровую социализацию.

Организаторы предложили несколько категорий для участников: «Навыки кибербезопасности»; «Нет интернет-зависимости»; «Цифра помогает обучаться»; «Цифровая эпоха и будущая профессия».

Объявлены специальные номинации, в которых также будут определены пять победителей: самый социально ориентированный проект; самый здоровьесберегающий проект; самый практикоориентированный проект; самый инновационный проект; самый креативный проект. В рамках церемонии будет объявлен победитель в номинации Гран-при.

Членами жюри конкурса станут представители образовательных и научных организаций, эксперты из государственного и частного сектора в области цифровых технологий. Специалисты оценят проекты по ряду критериев: практическая значимость работы, актуальность исследуемой проблемы, исполнение.