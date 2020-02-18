В кинозале «На Рижской» состоится очередное заседание дискуссионного клуба «Школьный киноэксперт»
18 февраля в 14.00 в кинозале «На Рижской» состоится очередное заседание дискуссионного клуба «Школьный киноэксперт».
Его участниками по традиции станут учащиеся лицея «Солярис».
Кроме просмотра и обсуждения художественного фильма, ребят ждет лекция заведующей отделом музеефикации Радищевского музея Элеоноры Белонович «Роль фотографии в творчестве В.Э. Борисова-Мусатова». Она расскажет юным кинолюбителям об увлечении художником постановочной фотографией использовании фотоэтюдов при работе над композициями живописных и графических произведений.
Кинолекторий пройдет в рамках проекта «Вдохновленные мусатовской музой. Эстафета поколений, сохраняющих память о художнике В.Э. Борисове-Мусатове», приуроченного к 150-летию со Дня рождения крупнейшего мастера русского живописного символизма.
Напомним, идея создания дискуссионного клуба «Школьный киноэксперт» принадлежит региональной общественной организации содействия развитию кинематографа «Саратовская кинотраектория». С участием кинематографистов и преподавателей ребята научатся не просто смотреть, но и обсуждать художественные ленты и получат первый опыт киноведческой работы.