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В кинозале «На Рижской» состоится очередное заседание дискуссионного клуба «Школьный киноэксперт»

Новости


18 февраля в 14.00 в кинозале «На Рижской» состоится очередное заседание дискуссионного клуба «Школьный киноэксперт».

Его участниками по традиции станут учащиеся лицея «Солярис».

Кроме просмотра и обсуждения художественного фильма, ребят ждет лекция заведующей отделом музеефикации Радищевского музея Элеоноры Белонович «Роль фотографии в творчестве В.Э. Борисова-Мусатова». Она расскажет юным кинолюбителям об увлечении художником постановочной фотографией использовании фотоэтюдов при работе над композициями живописных и графических произведений.

Кинолекторий пройдет в рамках проекта «Вдохновленные мусатовской музой. Эстафета поколений, сохраняющих память о художнике В.Э. Борисове-Мусатове», приуроченного к 150-летию со Дня рождения крупнейшего мастера русского живописного символизма.

Напомним, идея создания дискуссионного клуба «Школьный киноэксперт» принадлежит региональной общественной организации содействия развитию кинематографа «Саратовская кинотраектория». С участием кинематографистов и преподавателей ребята научатся не просто смотреть, но и обсуждать художественные ленты и получат первый опыт киноведческой работы.
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