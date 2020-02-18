«Саратов-Волга» обыграла липецкий «ЛКС»
«Саратов-Волга» обыграла липецкий «ЛКС» в домашнем матче очередного тура Париматч-Высшей лиги Конференции «Запад».
Первый тайм оказался
самым напряженным за всю игру, до последнего момента не одни из ворот не были поражены, и только под конец тайма гости забили мяч в ворота Волги, но за 4 секунды до конца саратовская команда сумела сравнять счет, подарив надежду своим болельщикам.
После перерыва игра пошла более стремительно для обеих команд, и Волга смогла забить два мяча получив преимущество, под конец матча ЛКС забила еще один мяч в ворота саратовцев, накалив обстановку, но решающий 4 мяч в ворота липецкой команды раставил все точки сегодняшнего спортивного противостояния. Конечный счет "Саратов-Волга "- "ЛКС" : 4-2.