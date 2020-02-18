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В Музее боевой и трудовой славы состоится презентация новой выставки «Героиня крылатой гвардии»

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10 февраля 2020 года исполнилось 100 лет со дня рождения известной летчицы 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознаменного полка, Героя Советского Союза Раисы Ермолаевны Ароновой.

18 февраля в 13:00 в Музее боевой и трудовой славы состоится презентация новой выставки «Героиня крылатой гвардии». Выставка посвящена памяти легендарной саратовчанки.

На выставке представлены подлинные предметы из фондов Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» и школьного музея МОУ «СОШ №93 имени М.М. Расковой». Фронтовой период жизни Р.Е. Ароновой иллюстрируют различные фотографии этого времени. Особый интерес вызывает фотография – Раиса Аронова в кабине самолета-бомбардировщика По-2. Всего отважная летчица за годы войны совершила 941 боевой вылет, сбросила 120 тонн бомб, чем вызвала 183 взрыва и 165 пожаров, уничтожила склады с боеприпасами, переправы, разбросала более 500 тысяч листовок. В мае 1946 года Раисе Ермолаевне Ароновой было присвоено звание «Герой Советского Союза», о чем говорят представленные архивные документы.

Детские и юношеские годы Раисы Ароновой прошли в Саратове – в городе, в котором она родилась 10 февраля 1920 года в семье рабочего-железнодорожника, полного Георгиевского кавалера Ермолая Тимофеевича и Екатерины Васильевны Ароновых.

После окончания школы Раиса Аронова поступила в высшее учебное заведение. На фотографиях она изображена во время учебы в Саратовском институте механизации сельского хозяйства. В 1940 году она перевелась учиться в Московский авиационный институт. Этот шаг будущей летчицы был неслучаен, именно в Саратове во время учебы в Саратовском аэроклубе проявилась ее любовь к небу.

С началом Великой Отечественной войны студентка Р. Аронова добровольно поступает в авиачасть 122 под командованием Героя Советского Союза, летчицы М.М. Расковой. С мая 1942 года Р.Е. Аронова на фронте, сначала как штурман, затем обучилась на летчика. Была ранена 23 марта 1943 года. Рядом с бортом ее самолета разорвался зенитный снаряд. В результате она получила 34 осколочных ранения. 17 крупных осколков хирургам удалось вытащить, 17 поменьше до конца жизни остались у нее в боку. Они и стали причиной ее раннего ухода из жизни.

В составе знаменитого женского 46-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка 4-й Воздушной Армии Р.Е. Аронова принимала участие в обороне Кавказа, освобождении Крыма, Белоруссии, Польши, разгроме врага на территории Германии.

После войны Раиса Ермолаевна окончила институт иностранных языков, написала несколько книг-воспоминаний о боевых подругах. Одна из них «Ночные ведьмы» представлена на выставке. О многочисленных встречах ветерана войны Р.Е. Ароновой со школьниками и однополчанами свидетельствуют фотографии и документы выставки.

Герой Советского Союза Раиса Ермолаевна Аронова награждена многими наградами, среди которых ордена: Ленина, Красной Звезды, два ордена Красного Знамени. Ее фронтовой и жизненный путь является примером верности и преданности своему призванию и Родине!
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