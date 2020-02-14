14 Февраля 2020 ПЯТНИЦА
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Заявление Совфеда о повышении цен на недвижимость прокомментировал председатель правления IM Group

Новости
Заявление Совфеда о повышении цен на недвижимость прокомментировал председатель правления IM Group

Виктор Николаев, председатель правления компании IM Group, дал комментарии по поводу заявления Совета федерации о повышении цен на недвижимость на 25%.

Как и ряд игроков рынка он очень скептично отнесся к предположению о неминуемом увеличении стоимости Виктор Николаев считает, что рынок встанет, поскольку основная часть недвижимости продается по ипотеке, а большая часть потребителей, которых после повышения цен станет гораздо больше, не пройдет скоринг банков. Покупательской способности граждан, считает эксперт, принадлежит не менее важная роль в образовании цен. По его мнению, следует учитывать тот факт, что в настоящее время верхняя планка платежеспособности уже достигнута. Если же девелоперы все-таки пойдут на повышение цен на жильё до 25%, то продажи просто прекратятся. Реанимация рынка в этом случае даже при снижающейся ипотеке станет невозможной.

Как известно, ранее в Совете Федерации сообщили, что в стране цены на жильё в ближайшие пару лет могут подняться на четверть. На повышение цен влияние окажут жесткие требования к капиталу строительных организаций и высокая ставка по кредитованию девелоперов. При этом в правительстве считают, что система эскроу-счетов, введенная недавно, не вызвала резкого увеличения цен.

Эксперты приводят несколько факторов, которые окажут влияние на 25-процентное изменение цен. Сегодня ставка по кредитованию для строительных компаний с использованием эскроу-счетов у банков составляет 11-14%. Теперь девелопер не только должен иметь счет с суммой не менее 30-40% стоимости проекта (это увеличивает затраты примерно на 8%), но и вынужден все расчеты вести через банк, где часто оплата задерживается на 3-4 недели, что также добавляет несколько процентов из-за издержек. Кроме того, после 2021 года с рынка уйдут мелкие и средние компании, а возникший монополизм неизменно приведет к повышению цен.