В филармонии откроется выставка работ саратовского художника Фуада Кязымова
16 февраля в фойе Саратовской филармонии имени Шнитке откроется выставка работ саратовского художника Фуада Кязымова.
Влюбленный в Саратовский край живописец тонко и самобытно передает красоту природы многих районов нашей губернии. Красивые пейзажи знакомых жителям области рек Курдюм, Медведица, Хопер, Большой Караман с их тишиной и умиротворением создают поэтическое настроение для восприятия и наполняют душу светлыми чувствами.
Пейзажи волжских просторов будут перекликаться с картинами природы Норвегии, но уже музыкальными – в воскресном концерте (перед которым и будет открыта выставка) прозвучит музыка Эдварда Грига. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» впервые в Саратове будет исполнена в менее известной редакции композитора – для хора и оркестра.
Первое отделение полностью отдано сочинениям Бетховена, 250-летие со дня рождения которого отмечает в этом году музыкальная общественность.