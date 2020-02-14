14 Февраля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:09 | 14 февраля
В филармонии откроется выставка работ саратовского художника Фуада Кязымова
15:13 | 14 февраля
Жители Саратова поддерживают челлендж #СаратовГородТрудовойДоблести
14:18 | 14 февраля
Энергетики просят воздержаться от вандализма в отношении тепловой изоляции
13:24 | 14 февраля
Услугу упаковки багажа в аэропорту «Гагарин» можно оплатить бесконтактным способом
12:30 | 14 февраля
Свыше 220 единиц спецтехники очищают город от снега
11:29 | 14 февраля
В Саратове завершился городской зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций
10:38 | 14 февраля
Автоклуб Питерского района выезжает в отдаленные села с творческой акцией "Лица Победы"
09:49 | 14 февраля
молодых саратовцев обучат основам вожатского мастерства
09:00 | 14 февраля
В Балаково по нацпроекту создан современный кадровый центр «Работа России»
16:09 | 13 февраля
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Жители Саратова поддерживают челлендж #СаратовГородТрудовойДоблести

Новости


Вчера, 13 февраля, член Общественной палаты города Вячеслав Максюта на своей странице в Инстаграм запустил челлендж #СаратовГородТрудовойДоблести.

Цель акции – показать, что Саратов достоин почетного звания «Город трудовой доблести».
Почти сразу жители Саратова откликнулись и поддержали Вячеслава Максюту рассказами о своих близких, которые трудились в тылу в годы войны.

«Моя тётя Степанова Антонина Федоровна – труженик тыла и на сегодня самая старшая в нашей семье. Каждая встреча с ней очень трогательная и настолько богата воспоминаниями о всех наших родных и близких, о поколении героев и участниках войны, которых мы знали и ещё хорошо помним. «Ты приезжай, не забывай меня», - говорит мне тетя Тоня, когда провожает. Скромное желание маленькой, хрупкой и такой близкой и родной женщины, пережившей, испытавшей в жизни многое.
Совсем недавно ей вручили юбилейную медаль «75 лет Великой Победы», - рассказала жительница Саратова под ником nadlen_zhidkova на своей странице в социальной сети.

Также еще одна жительница Саратова под ником polinagorina2224 поддержала данную акцию, выложив у себя на странице пост, который повествует о жизни Куликова Ивана Ильича, принимавшего участие в боевых действиях.

Российский спортсмен Михаил Кокляев на своей странице в Инстаграм, на которую подписано 425 тысяч человек, также поддержал акцию: «Вячеслав Максюта, мой друг и соратник по железу! Дорогие друзья, подписчики из Саратова, прошу, сердечно прошу у вас поддержки для Вячеслава в благом деле».
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