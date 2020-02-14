Жители Саратова поддерживают челлендж #СаратовГородТрудовойДоблести

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Цель акции – показать, что Саратов достоин почетного звания «Город трудовой доблести».Почти сразу жители Саратова откликнулись и поддержали Вячеслава Максюту рассказами о своих близких, которые трудились в тылу в годы войны.«Моя тётя Степанова Антонина Федоровна – труженик тыла и на сегодня самая старшая в нашей семье. Каждая встреча с ней очень трогательная и настолько богата воспоминаниями о всех наших родных и близких, о поколении героев и участниках войны, которых мы знали и ещё хорошо помним. «Ты приезжай, не забывай меня», - говорит мне тетя Тоня, когда провожает. Скромное желание маленькой, хрупкой и такой близкой и родной женщины, пережившей, испытавшей в жизни многое.Совсем недавно ей вручили юбилейную медаль «75 лет Великой Победы», - рассказала жительница Саратова под ником nadlen_zhidkova на своей странице в социальной сети.Также еще одна жительница Саратова под ником polinagorina2224 поддержала данную акцию, выложив у себя на странице пост, который повествует о жизни Куликова Ивана Ильича, принимавшего участие в боевых действиях.Российский спортсмен Михаил Кокляев на своей странице в Инстаграм, на которую подписано 425 тысяч человек, также поддержал акцию: «Вячеслав Максюта, мой друг и соратник по железу! Дорогие друзья, подписчики из Саратова, прошу, сердечно прошу у вас поддержки для Вячеслава в благом деле».