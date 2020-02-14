14 Февраля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:09 | 14 февраля
В филармонии откроется выставка работ саратовского художника Фуада Кязымова
15:13 | 14 февраля
Жители Саратова поддерживают челлендж #СаратовГородТрудовойДоблести
14:18 | 14 февраля
Энергетики просят воздержаться от вандализма в отношении тепловой изоляции
13:24 | 14 февраля
Услугу упаковки багажа в аэропорту «Гагарин» можно оплатить бесконтактным способом
12:30 | 14 февраля
Свыше 220 единиц спецтехники очищают город от снега
11:29 | 14 февраля
В Саратове завершился городской зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций
10:38 | 14 февраля
Автоклуб Питерского района выезжает в отдаленные села с творческой акцией "Лица Победы"
09:49 | 14 февраля
молодых саратовцев обучат основам вожатского мастерства
09:00 | 14 февраля
В Балаково по нацпроекту создан современный кадровый центр «Работа России»
16:09 | 13 февраля
Музыкальный критик Андрей Хрипин о "Золотом Арлекине": "Очень насыщенная программа, и, я надеюсь, нас ждет не одно открытие»
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Энергетики просят воздержаться от вандализма в отношении тепловой изоляции

Новости


Саратовский филиал «Т Плюс» зафиксировал порчу новой изоляции на внутриквартальных надземных теплосетях по ул. Кавказский проезд и ул. Мелиораторов в Саратове, которые были переданы в рамках подписания концессионного соглашения.

Подобный вандализм сокращает срок службы изоляционных материалов и провоцирует ее преждевременный износ по всей протяженности коммуникаций.

В первой декаде февраля т.г. по ул. Кавказский проезд энергетики провели изоляционные работы на 470 м распределительных сетях. Однако уже через два дня после завершения работы специалисты в ходе планового осмотра обнаружили повреждение целостности нового материала. Характер повреждений свидетельствовал о внешнем воздействии на коммуникации.

Инцидент по Кавказскому проезду не единственный в этом году. Аналогичный ущерб новой теплоизоляции, заменить которую энергокомпанию попросили жители, нанесен в Саратове на ул. Мелиораторов, а также в Балакове под мостом между ул. Комарова и ул. Трнавская. По всем фактам готовятся обращения в правоохранительные органы.

- Покровный слой на трубах позволяет повысить эффективность теплоснабжения наших клиентов и защитить инфраструктуру от воздействия внешней среды, - комментирует директор Саратовского филиала «Т Плюс» Александр Шудегов. - Поэтому энергокомпания ежегодно направляет средства на ее реконструкцию и замену. К примеру, в этом году в рамках реализации концессионного соглашения по внутриквартальным сетям мы инвестируем в эти мероприятия около 312 млн рублей.

Вместе с тем специалисты энергокомпании убедительно просят горожан бережно относиться к тепловой изоляции: не разрушить покровный слой, не использовать изолированные трубопроводы в качестве пешеходных дорожек и т.д. Сохранность данных материалов – это вопрос качества теплоснабжения жителей. Обо всех обнаруженных фактах проявления вандализма по отношению к теплоизоляции Саратовский филиал «Т Плюс» просит сообщать по телефонам диспетчерских служб в Саратове - (8452) 32-00-22, в Балакове - (8453) 611-500, в Энгельсе - (8453) 55-75-08, на информационный портал http://teplo.energy// или в соц. сети на официальные странички компании.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код