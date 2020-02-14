Энергетики просят воздержаться от вандализма в отношении тепловой изоляции

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Подобный вандализм сокращает срок службы изоляционных материалов и провоцирует ее преждевременный износ по всей протяженности коммуникаций.В первой декаде февраля т.г. по ул. Кавказский проезд энергетики провели изоляционные работы на 470 м распределительных сетях. Однако уже через два дня после завершения работы специалисты в ходе планового осмотра обнаружили повреждение целостности нового материала. Характер повреждений свидетельствовал о внешнем воздействии на коммуникации.Инцидент по Кавказскому проезду не единственный в этом году. Аналогичный ущерб новой теплоизоляции, заменить которую энергокомпанию попросили жители, нанесен в Саратове на ул. Мелиораторов, а также в Балакове под мостом между ул. Комарова и ул. Трнавская. По всем фактам готовятся обращения в правоохранительные органы.- Покровный слой на трубах позволяет повысить эффективность теплоснабжения наших клиентов и защитить инфраструктуру от воздействия внешней среды, - комментирует директор Саратовского филиала «Т Плюс» Александр Шудегов. - Поэтому энергокомпания ежегодно направляет средства на ее реконструкцию и замену. К примеру, в этом году в рамках реализации концессионного соглашения по внутриквартальным сетям мы инвестируем в эти мероприятия около 312 млн рублей.Вместе с тем специалисты энергокомпании убедительно просят горожан бережно относиться к тепловой изоляции: не разрушить покровный слой, не использовать изолированные трубопроводы в качестве пешеходных дорожек и т.д. Сохранность данных материалов – это вопрос качества теплоснабжения жителей. Обо всех обнаруженных фактах проявления вандализма по отношению к теплоизоляции Саратовский филиал «Т Плюс» просит сообщать по телефонам диспетчерских служб в Саратове - (8452) 32-00-22, в Балакове - (8453) 611-500, в Энгельсе - (8453) 55-75-08, на информационный портал http://teplo.energy// или в соц. сети на официальные странички компании.