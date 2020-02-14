Услугу упаковки багажа в аэропорту «Гагарин» можно оплатить бесконтактным способом

просмотров: 92

Данный сервис интегрирован в уже имеющийся интерфейс терминала оплаты, который прошел настройку и адаптирован под прием банковских карт различных платежных систем.У пассажиров есть возможность воспользоваться различными вариантами оплаты услуги упаковки или сопутствующих товаров: наличная, безналичная оплата банковской картой, в том числе бесконтактным способом, а также оплата с использованием сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.В аэропорту «Гагарин» для упаковки багажа используется пленка двух видов: стандарт и премиум. Помимо обычных чемоданов и сумок, есть возможность также упаковать и негабаритный багаж.Всего в 2019 году услугой упаковки багажа в аэропорту «Гагарин» воспользовались почти 4 тысячи пассажиров, а самыми востребованными дополнительными товарами, которые приобретали пассажиры в прошлом году стали подушки и замки для чемоданов.