Услугу упаковки багажа в аэропорту «Гагарин» можно оплатить бесконтактным способом
В аэропорту «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») пассажиры могут оплатить услугу упаковки багажа защитной пленкой бесконтактным способом.
Данный сервис интегрирован в уже имеющийся интерфейс терминала оплаты, который прошел настройку и адаптирован под прием банковских карт различных платежных систем.
У пассажиров есть возможность воспользоваться различными вариантами оплаты услуги упаковки или сопутствующих товаров: наличная, безналичная оплата банковской картой, в том числе бесконтактным способом, а также оплата с использованием сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.
В аэропорту «Гагарин» для упаковки багажа используется пленка двух видов: стандарт и премиум. Помимо обычных чемоданов и сумок, есть возможность также упаковать и негабаритный багаж.
Всего в 2019 году услугой упаковки багажа в аэропорту «Гагарин» воспользовались почти 4 тысячи пассажиров, а самыми востребованными дополнительными товарами, которые приобретали пассажиры в прошлом году стали подушки и замки для чемоданов.