Свыше 220 единиц спецтехники очищают город от снега
Сегодня, 14 февраля, городские улицы от снега убирают 222 единицы техники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой», а также 228 рабочих по благоустройству.
Проводится обработка дорожного полотна, тротуаров и пешеходных переходов пескосоляной смесью и реагентами. За прошедшие сутки муниципальными службами израсходовано свыше 1600 тонн противогололедных материалов.
Особое внимание коммунальные службы уделяют центральным магистралям, спускам, подъемам и путепроводам.
В ночь с последствиями снегопада боролись 216 единиц техники и 230 рабочих по благоустройству.