В Саратове завершился городской зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций
Вчера, 12 февраля, на лыжном стадионе «Зимний» прошел фестиваль ВФСК «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций города «Саратова».
Около 100 мальчишек и девчонок от каждого района города Саратова приняли участие в фестивале, отличительной особенностью которого является бег на лыжах, который входит в программу испытаний ВФСК «ГТО». Мальчики и девочки с III по V возрастные ступени боролись не только за призовые места, но и возможность попасть в состав сборной города Саратова и представить его на региональных соревнованиях, которые запланированы на 29 февраля в Аткарске. Перед началом стартов перед участниками фестиваля с напутствующим словом выступила почетный гражданин города Саратова, мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры РФ Тупикова Тамара Григорьевна, которая пожелала ребятам побед и спортивных свершений.
По итогам фестиваля сильнейшие ребята, занявшие первые и вторые места, сформируют 2 сборные команды города Саратова.
Результаты фестиваля:
III ступень – девочки
1. Калашникова Александра Олеговна – 207 баллов (Гимназия 58)
2. Вторцева Валерия Олеговна – 197 баллов (Гимназия 58)
3. Кондрашина Олеся Сергеевна – 196 баллов (СОШ 72)
III ступень – мальчики
1. Эшболотов Нурбай Кубанбекович – 212 баллов (ООШ 17)
2. Князев Денис Алексеевич – 196 баллов (СОШ 72)
3. Назарьев Александр Дмитриевич – 135 баллов (Гимназия 89)
IV ступень – девочки
1. Калашникова Варвара Сергеевна – 230 баллов (Гимназия 58)
2. Винник Евгения Александровна – 219 баллов (СОШ 72)
3. Фимченко Ксения Григорьевна – 137 баллов (Гимназия 34)
IV ступень – мальчики
1. Власов Александр Анатольевич – 206 баллов (СОШ 72)
2. Торгашов Ярослав Алексеевич – 204 балла (СОШ 72)
3. Аганин Павел Владимирович – 179 баллов (СОШ 72)
V ступень – девочки
1. Калашникова Алина Олеговна – 201 балл (Гимназия 58)
2. Нижегородцева Марина Владиславовна – 197 баллов (СОШ 72)
3. Шиманова Ярослава Сергеевна – 175 баллов (Гимназия 87)
V ступень – мальчики
1. Алексеев Вячеслав Владиславович – 193 балла (Лицей Солярис)
2. Бочаров Владимир Евгеньевич – 183 балла (Лицей 37)
3. Кушнир Вячеслав Сергеевич – 165 баллов (СОШ 72).