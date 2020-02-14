В Саратове завершился городской зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций

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Около 100 мальчишек и девчонок от каждого района города Саратова приняли участие в фестивале, отличительной особенностью которого является бег на лыжах, который входит в программу испытаний ВФСК «ГТО». Мальчики и девочки с III по V возрастные ступени боролись не только за призовые места, но и возможность попасть в состав сборной города Саратова и представить его на региональных соревнованиях, которые запланированы на 29 февраля в Аткарске. Перед началом стартов перед участниками фестиваля с напутствующим словом выступила почетный гражданин города Саратова, мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры РФ Тупикова Тамара Григорьевна, которая пожелала ребятам побед и спортивных свершений.По итогам фестиваля сильнейшие ребята, занявшие первые и вторые места, сформируют 2 сборные команды города Саратова.Результаты фестиваля:III ступень – девочки1. Калашникова Александра Олеговна – 207 баллов (Гимназия 58)2. Вторцева Валерия Олеговна – 197 баллов (Гимназия 58)3. Кондрашина Олеся Сергеевна – 196 баллов (СОШ 72)III ступень – мальчики1. Эшболотов Нурбай Кубанбекович – 212 баллов (ООШ 17)2. Князев Денис Алексеевич – 196 баллов (СОШ 72)3. Назарьев Александр Дмитриевич – 135 баллов (Гимназия 89)IV ступень – девочки1. Калашникова Варвара Сергеевна – 230 баллов (Гимназия 58)2. Винник Евгения Александровна – 219 баллов (СОШ 72)3. Фимченко Ксения Григорьевна – 137 баллов (Гимназия 34)IV ступень – мальчики1. Власов Александр Анатольевич – 206 баллов (СОШ 72)2. Торгашов Ярослав Алексеевич – 204 балла (СОШ 72)3. Аганин Павел Владимирович – 179 баллов (СОШ 72)V ступень – девочки1. Калашникова Алина Олеговна – 201 балл (Гимназия 58)2. Нижегородцева Марина Владиславовна – 197 баллов (СОШ 72)3. Шиманова Ярослава Сергеевна – 175 баллов (Гимназия 87)V ступень – мальчики1. Алексеев Вячеслав Владиславович – 193 балла (Лицей Солярис)2. Бочаров Владимир Евгеньевич – 183 балла (Лицей 37)3. Кушнир Вячеслав Сергеевич – 165 баллов (СОШ 72).