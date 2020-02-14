Автоклуб Питерского района выезжает в отдаленные села с творческой акцией "Лица Победы"
19 февраля 2020 года состоится выезд автоклуба Питерского района , приобретенного в рамках нацпроекта «Культура», в отделенное село Агафоновка с творческой акцией «Лица Победы» в рамках районного конкурса «Семья, опаленная войной». Начало в 12:00.
Акция «Лица Победы» в рамках районного конкурса «Семья, опаленная войной» на лучший исследовательский проект о семьях, родственниках, участниках ВОВ, созидательном послевоенном труде. Автоклуб организует выезд в с. Агафоновка, для интервью с семьями участников ВОВ и отбора фотографий военных времен, в дальнейшем используемых для оформления общего памятного видео-альбома. Данный видеоматериал будет презентован 9 мая на торжественном мероприятии, посвящённом Победе в ВОВ, и распространён на все электронные площадки Питерского района.
В ходе поездки помимо исследовательской работы будет показ документального фильма о ВОВ для семей участников военных событий тех лет.