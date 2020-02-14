14 Февраля 2020 ПЯТНИЦА
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молодых саратовцев обучат основам вожатского мастерства

Новости


С февраля 2020 года на базе ГБУ РЦ «Молодежь плюс» реализуется межрегиональный вожатский проект «#PROДетство», который стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов 2019 года на Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов-2019».

Оксана Антонова и Михаил Иванов стали инициаторами одного из проектов - победителей форума - «#PROДетство», целью которого является создание централизованной межрегиональной площадки по обучению основам вожатского мастерства школьников, активистов РДШ, подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, и студентов.

Обучение будет проходить через вовлечение молодежи в социально-значимую деятельность посредством коворкинг-центров в Саратове, Волгограде и Набережных Челнах. Уникальность проекта подтверждается тем, что обучение в центрах является непрерывным, круглогодичным.

В рамках занятий коворкинг-центров ребята обучаются не только основам вожатской деятельности, но и повышают уровень собственных лидерских качеств и учатся работать в команде. Целевая аудитория проекта - школьники, активисты Российского движения школьников, студенты вузов и образовательных организаций среднего профессионального образования.

Помимо этого, педагоги работают с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, которых в обычных условиях сложно вовлечь и заинтересовать. Проект предлагает ребятам шанс раскрыть себя и стать ответственным, значимым в чьей-то жизни взрослым.

Обучение проходит по специальной авторской программе, которая включает в себя лекции, тренинги, мастер-классы, игротеку, семинары, слёты и межрегиональные форумы, фестивали и конкурсы.

Для реализации проекта приглашаются не только педагоги, но и различные эксперты из разных регионов и сфер деятельности, что позволит сделать подход к обучению наиболее интересным.

Вожатые проекта «#PROДетство» умеют работать с различными категориями детей и подростков, в том числе и с подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Мастерством общения и методиками нахождения точек соприкосновения с ними поделился в РЦ «Молодежь плюс» эксперт по работе с подростками, находящимися в социально опасном положении, руководитель коворкинг-центра «#PROДетство» из г. Набережные Челны Басыйр Ганиев.

В рамках мастер-класса ребята не только научились понимать особенности каждого типа «трудных» подростков, но и возможность помочь им, сделать лучше.
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