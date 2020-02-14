В Балаково по нацпроекту создан современный кадровый центр «Работа России»

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Второй такой центр планируют открыть в этом году в Энгельсе, а всего их 16 по России.Глава региона посмотрел помещения центра. В здании обустроены сектор первичного приема, зоны индивидуальной работы с посетителями, кабинет психолога, учебный класс, комнаты для профориентации, содействия трудоустройству и карьеры. Губернатора проинформировали, что центр оснащен современной компьютерной техникой, системой «электронной очереди», интерактивными информационными стендами и терминалами. Было отмечено, что в день кадровый центр обслуживает около 60 человек.Глава региона пообщался с посетителями центра, а также с выпускниками медицинского колледжа, для которых была организована встреча с руководством крупного медучреждения города.По словам Губернатора, в Саратовской области создана единая сеть многофункциональных центров, теперь в регионе идет формирование современных кадровых центров. «Балаково первым в регионе начало работу по новым стандартам. Поэтому такой промышленно развитый город со многими современными производствами должен иметь полную занятость населения», – поставил задачу глава региона.