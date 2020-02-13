Музыкальный критик Андрей Хрипин о "Золотом Арлекине": "Очень насыщенная программа, и, я надеюсь, нас ждет не одно открытие»

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Министерство культуры Саратовской области продолжает знакомить с членами жюри десятого юбилейного фестиваля «Золотой Арлекин», которые в феврале смотрят премьерные спектакли театров Саратовской области за два театральных сезона.Известный музыкальный критик и преподаватель Андрей Эдуардович Хрипин впервые в жюри «Золотого Арлекина», но его хорошо знают любители оперы, следящие за другим саратовским «культурным брендом» — Собиновским фестивалем.«В свое время, когда я был активно пишущим музыкальным и оперным критиком, в 90-е гг., начале нулевых, — рассказывает Андрей Хрипин, — я часто ездил в Саратов на Собиновский фестиваль. Но я знал Саратов только с оперно-балетной стороны. Сейчас, столько лет спустя, мне интересно смотреть каким же стал город за те долгие годы, что я здесь не был. Мне интересно познакомиться с театральным спектром города: смотреть драму, куклы, ТЮЗ, оперетту».Андрей Эдуардович Хрипин много писал о музыкальном театре для крупнейших российских изданий: "Независимой газеты", "Музыкального Журнала", "Музыкальной жизни", его публикации появлялись в газетах "Культура", "Экран и сцена", "Московский комсомолец", журнале "Театр" и многих других. Сейчас Андрей Хрипин преподает в РАТИ-ГИТИС, выступает в качестве эксперта на театральных и музыкальных проектах по всей стране.От саратовского театрального фестиваля ждёт сюрпризов: «По первому дню фестиваля сложно о нем в целом говорить, но у нас очень насыщенная программа, и, я надеюсь, нас ждет не одно открытие» — признается Андрей Эдуардович.