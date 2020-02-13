В Саратове состоится открытие выставки Евгения Бочарова «Места, где сердце отдыхает"

просмотров: 101

Экспозиция представит двадцать семь работ известного саратовского художника Евгения Ивановича Бочарова. Автор подготовил целую серию новых произведений специально для выставки в музее-усадьбе В.Э. Борисова-Мусатова. Её тема – старый Саратов, пейзажи и заповедные уголки России, дорогие сердцу русского человека. На акварелях художника не «зарастает народная тропа» в усадьбы и парки Михайловского, Абрамцева, Муранова, Царского Села. Пушкинские, лермонтовские, тютчевские, левитановские, поленовские места и конечно…мусатовские! Выставка, посвященная В.Э. Борисову-Мусатову, созвучна по своему настроению романтичной музе выдающегося художника. Особенно слышны мусатовские мотивы в осенних пейзажах, видах Тарусы, разливах Оки.С любовью Е.И. Бочаров пишет городские пейзажи Саратова: старые дворики, купеческие особняки, парадные дома именитых горожан. Воображение автора уносит нас и в позапрошлый век – на листах «На бабушкином взвозе. Старый Саратов», «Вечерний променад. Усадьба А.Д. Егорова» течёт жизнь большого города на Волге. С фантазией автор отнёсся и к пейзажу с мемориальным мусатовским домом («К юбиляру»), убрав лишнее и добавив пространству необходимую глубину.Встреча с творчеством Е.И. Бочарова – радостное событие для зрителей. Произведения мастера, прекрасно владеющего техниками акварели, гуаши, несут в себе заряд положительных эмоций, жизнелюбия, наполнены спокойным уравновешенным настроением.В год 150-летия со Дня рождения В.Э. Борисова-Мусатова выставка открывает цикл мероприятий, вошедших в программу проекта «Вдохновлённые мусатовской музой». Эстафета поколений, сохраняющих память о художнике В.Э. Борисове-Мусатове. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов и Общества друзей Радищевского музея.Выставка продолжит свою работу до 15 марта 2020 года.