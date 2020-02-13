13 Февраля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:09 | 13 февраля
Музыкальный критик Андрей Хрипин о "Золотом Арлекине": "Очень насыщенная программа, и, я надеюсь, нас ждет не одно открытие»
14:12 | 13 февраля
В субботу пройдет домашняя игра по мини-футболу Саратов-Волга
13:19 | 13 февраля
В Саратове состоится открытие выставки Евгения Бочарова «Места, где сердце отдыхает"
12:32 | 13 февраля
Внимание! Мошенники приглашают на работу операторов ПК в компанию и просят перевести взнос
11:38 | 13 февраля
Данила Семериков примет участие в чемпионате мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити
10:49 | 13 февраля
В Вольском драмтеатре состоится премьера к году Памяти и славы
10:00 | 13 февраля
В субботу состоится традиционная ярмарка
09:18 | 13 февраля
Саратовский областной центр народного творчества приглашает на театрализованный квест «Для влюблённых в театр… и не только»
17:00 | 12 февраля
Paulig реализует стратегию роста в категориях «текс-мекс» и продуктов с растительным белком
17:00 | 12 февраля
ПАСПОРТ ДОМИНИКИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ: КАК БИЗНЕС-МИГРАНТУ ОФОРМИТЬ КАРИБСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Внимание! Мошенники приглашают на работу операторов ПК в компанию и просят перевести взнос

Новости / Главная новость / Общество / ЧП
В течении двух дней наше издание с всей страны и стран СНГ получает сообщения по телефону о новой мошеннической схеме.

Внимание! Мошенники приглашают на работу операторов ПК в компанию и просят перевести взнос

Мошенники, прикрываясь нашей компанией ООО"Креатив"(указывают наш ИНН, КПП и ОГРН), которая существует с 2006 года, осуществляют рассылку по электронной почте с разных, неизвестных нам, почтовых ящиков с приглашением на работу у нас. Помимо приглашения о работе на должность наборщика, оператора ПК, неизвестные люди просят прислать деньги на банковскую карту, высылают договор с указанием наших юридических данных, которые частично совпадают. Наша компания никого не набирает, мы не имеем никакого отношения к данному беспределу. В настоящее время нами подано соответствующее заявление в отдел "К" МВД РФ по Саратовской области. Будьте осторожны и не переводите никому денежные средства!



Внимание! Мошенники приглашают на работу операторов ПК в компанию и просят перевести взнос

Внимание! Мошенники приглашают на работу операторов ПК в компанию и просят перевести взнос

Внимание! Мошенники приглашают на работу операторов ПК в компанию и просят перевести взнос
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