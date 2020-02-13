Внимание! Мошенники приглашают на работу операторов ПК в компанию и просят перевести взнос

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Мошенники, прикрываясь нашей компанией ООО"Креатив"(указывают наш ИНН, КПП и ОГРН), которая существует с 2006 года, осуществляют рассылку по электронной почте с разных, неизвестных нам, почтовых ящиков с приглашением на работу у нас. Помимо приглашения о работе на должность наборщика, оператора ПК, неизвестные люди просят прислать деньги на банковскую карту, высылают договор с указанием наших юридических данных, которые частично совпадают. Наша компания никого не набирает, мы не имеем никакого отношения к данному беспределу. В настоящее время нами подано соответствующее заявление в отдел "К" МВД РФ по Саратовской области. Будьте осторожны и не переводите никому денежные средства!