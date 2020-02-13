Данила Семериков примет участие в чемпионате мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити
С 13 по 16 февраля на стадионе «Utah Olympic Oval» в Солт-Лейк-Сити (США) пройдет чемпионат мира по конькобежному спорту 2020 на отдельных дистанциях.
Лучшие в мире конькобежцы на длинных дистанциях будут соревноваться на «самом быстром льду на Земле» в главном старте ISU сезона.
Соревнования будут проходить на дистанциях в 500, 1000, 1500, 5000 метров, в масс-старте у мужчин и женщин, 3000 метров у женщин и 10.000 у мужчин, а также в командной гонке и командном спринте.
В крупнейшем международном старте примет участие спортсмен СОЦСП, проходящий подготовку в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда Губернии» Данила Семериков. На каких именно дистанциях - будет определено на тренерском совете.