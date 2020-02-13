В Вольском драмтеатре состоится премьера к году Памяти и славы

просмотров: 118

Мальчишки, о которых пойдёт рассказ в спектакле, родились где-то между отгремевшей гражданской войной и грядущей Отечественной. Они, не зная разрухи и голода, часто завидовали трудному детству тех, кто мог видеть революцию, стать ее защитником-буденновцем или чапаевцем.Когда пришло их время, война стала суровым испытанием для них, и встретили они ее не по годам мужественно. Они срывали немецкие приказы, собирали оружие, выводили из строя немецкие автоколонны, отправляли почтовых голубей с донесениями к своим. Их было много — известных и безвестных мальчишек, которые, чем могли, помогали бороться с пришедшими на нашу землю оккупантами.Артисты расскажут о Вите Червичкине и о тех, о ком удалось узнать, собрав по крупицам воспоминания их родных и близких, свидетелей тех, теперь уже далеких дней.