13 Февраля 2020 ЧЕТВЕРГ
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14:12 | 13 февраля
В субботу пройдет домашняя игра по мини-футболу Саратов-Волга
13:19 | 13 февраля
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12:32 | 13 февраля
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11:38 | 13 февраля
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10:49 | 13 февраля
В Вольском драмтеатре состоится премьера к году Памяти и славы
10:00 | 13 февраля
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В Вольском драмтеатре состоится премьера к году Памяти и славы

Новости


13 февраля в Вольском драмтеатре в год Памяти и славы состоится ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «Мальчишки» по пьесе «Голубь раненый летел…» (автор Валерий Веларий, режиссёр Алексей Козлов).

Мальчишки, о которых пойдёт рассказ в спектакле, родились где-то между отгремевшей гражданской войной и грядущей Отечественной. Они, не зная разрухи и голода, часто завидовали трудному детству тех, кто мог видеть революцию, стать ее защитником-буденновцем или чапаевцем.

Когда пришло их время, война стала суровым испытанием для них, и встретили они ее не по годам мужественно. Они срывали немецкие приказы, собирали оружие, выводили из строя немецкие автоколонны, отправляли почтовых голубей с донесениями к своим. Их было много — известных и безвестных мальчишек, которые, чем могли, помогали бороться с пришедшими на нашу землю оккупантами.

Артисты расскажут о Вите Червичкине и о тех, о ком удалось узнать, собрав по крупицам воспоминания их родных и близких, свидетелей тех, теперь уже далеких дней.
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