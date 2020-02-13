Саратовский областной центр народного творчества приглашает на театрализованный квест «Для влюблённых в театр… и не только»
14 февраля в 16.00 в Саратовском областном центре народного творчества пройдёт театрализованный квест «Для влюблённых в театр… и не только».
Юные актёры «Народного коллектива» театра-студии «Детский человек» будут рады встрече со своими зрителями и со всеми, кто влюблён в театр. Они будут проходить с участниками квеста испытания, которые позволят всем пришедшим поближе познакомиться с театральным закулисьем и профессией актёра, а также поделятся своими сценическими секретами.
Вход свободный.
Адрес: г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. 20 (проезд на авт. № 53, 11, ост. «Техстекло»), холл 1-го этажа.
Справки по телефону: 47-23-47, 47-24-47