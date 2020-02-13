13 Февраля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
10:49 | 13 февраля
В Вольском драмтеатре состоится премьера к году Памяти и славы
10:00 | 13 февраля
В субботу состоится традиционная ярмарка
09:18 | 13 февраля
Саратовский областной центр народного творчества приглашает на театрализованный квест «Для влюблённых в театр… и не только»
17:00 | 12 февраля
Paulig реализует стратегию роста в категориях «текс-мекс» и продуктов с растительным белком
17:00 | 12 февраля
ПАСПОРТ ДОМИНИКИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ: КАК БИЗНЕС-МИГРАНТУ ОФОРМИТЬ КАРИБСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
15:11 | 12 февраля
Владимир Мальков в составе сборной России обыграл соперника из Австрии на чемпионате Европы по бадминтону
14:16 | 12 февраля
Состоялась арт-встреча с актером Владимиром Назаровым
13:25 | 12 февраля
Михаил Романов принял участие в рейде по аптечным сетям северной столицы
12:40 | 12 февраля
Энергетики обсудили с представителями УК наладку внутридомового оборудования
11:48 | 12 февраля
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Первый дан на пути к гармонии
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Саратовский областной центр народного творчества приглашает на театрализованный квест «Для влюблённых в театр… и не только»

Новости


14 февраля в 16.00 в Саратовском областном центре народного творчества пройдёт театрализованный квест «Для влюблённых в театр… и не только».

Юные актёры «Народного коллектива» театра-студии «Детский человек» будут рады встрече со своими зрителями и со всеми, кто влюблён в театр. Они будут проходить с участниками квеста испытания, которые позволят всем пришедшим поближе познакомиться с театральным закулисьем и профессией актёра, а также поделятся своими сценическими секретами.

Вход свободный.

Адрес: г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. 20 (проезд на авт. № 53, 11, ост. «Техстекло»), холл 1-го этажа.

Справки по телефону: 47-23-47, 47-24-47
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