Paulig реализует стратегию роста в категориях «текс-мекс» и продуктов с растительным белком

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В настоящее время Paulig, основным бизнесом которой остаются кофе и специи, продолжает наращивать популярность по всему миру продуктов на основе растительного белка и категории «текс-мекс». В Нидерландах инновационная продукция на растительной основе Pulled Oats под маркой Gold&Green (входит в Paulig Group) получила звание лауреата премии «Horecava Innovation Award 2020». В Европе Paulig заняла лидирующие позиции в сфере предложений продуктов питания для техасско-мексиканской кухни.Гендиректор Paulig Group Рольф Ладау рассказал, что компания стремится к росту во всех странах присутствия, более всего в категориях «текс-мекс» и продуктов из растительных белков. В Европе рост категории «текс-мекс» компании составил уже 6%. Так же быстро набирает популярность инновационный продукт Gold&Green Pulled Oats. Востребованность продуктов Paulig Рольф Ладау объясняет тем, что «текс-мекс» подходит и для семейного ужина, и для больших компаний, и для быстрых перекусов.