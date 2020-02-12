Владимир Мальков в составе сборной России обыграл соперника из Австрии на чемпионате Европы по бадминтону
Во Франции (г. Льевен) 11 февраля стартовал чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд – «2020 EuropeanMen's&Women'sTeamChampionships».
В составе сборной команды России, участвующей на Чемпионате Европы среди мужских команд, первой ракеткой выступает ведущий бадминтонист Саратовской области мастер спорта международного класса Владимир Мальков. Он является спортсменом ГБУ «СОЦСП», занимающимся в ГБУ СО СШОР «Олимпийские ракетки».
В первый день соревнований команда России встретилась со сборной Австрии и одержала победу 5-0.
Сегодня, 12 февраля, на групповом этапе команда России встретится с командой Ирландии.