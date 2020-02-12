Михаил Романов принял участие в рейде по аптечным сетям северной столицы

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Проверяющие побывали в пяти аптеках, на которые в адрес депутата Государственной Думы РФ Михаила Валентиновича Романова поступили жалобы на необоснованный рост цен на этот вид продукции. Диапазон цен оказался широким – от 1,7 до 20 рублей за штуку. Депутат заявил, что есть повод для прокурорского реагирования. Михаил Романов подчеркнул: недопустимо использование в коммерческих целях сложной эпидемиологической ситуации. Он планирует обратиться в Прокуратуру РФ с просьбой организовать комплексную межведомственную проверку совместно с ФАС России и Росздравнадзором тех аптечных сетей, где выявлено резкое увеличение цен не только на медицинские маски, но и другие товары. Парламентарий заметил: Генпрокурор должен взять ситуацию в аптеках на личный контроль и инициировать привлечение виновных лиц к ответственности по закону, если будут обнаружены признаки нарушения действующего законодательства.