Состоялась арт-встреча с актером Владимиром Назаровым

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Владимир Назаров окончил Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова в 1987 году. Работал в ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя имени Ю.П. Киселева», МАУК «Саратовский муниципальный Новый драматический театре «Версия», с 1995 года по настоящее время служит в ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова».На встрече актер рассказал о жизни и творчестве, о том, что мечтает написать книгу о своем театральном пути, сняться в историческом фильме. Гости узнали, что в творческом багаже актера - порядка пятидесяти ролей. Среди которых классические образы Порфирий Петрович(Федор Достоевский «Преступление и наказание»), Полоний (Уильям Шекспир «Гамлет»), роли в пьесах современных авторов.В рамках творческого вечера талантливый актер прочитал свои авторские стихи, виртуозно и проникновенно исполнил «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна на рояли.Интерес гостей привлекли художественные работы Владимира Назарова, который с детства увлекается живописью, пишет портреты и пейзажи, а также его рассказ о шахматных соревнованиях, ведь актер - мастер спорта по шахматам, он участвовал в Европейском чемпионате и занял третье место.Талантливый актер и замечательный человек со свойственным ему юмором и иронией профессионально увлек и заинтересовал гостей. Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке.