Энергетики обсудили с представителями УК наладку внутридомового оборудования
11 февраля представители Саратовских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» провели встречу на тему наладки внутридомовых коммуникаций с представителями управляющих компаний, в домах которых установлены индивидуальные тепловые пункты с автоматизированной системой управления.
Мероприятие прошло при заместителе главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству Максиме Сиденко. Участники обсудили работу управляющих организаций по наладке и регулировке внутридомовых систем.
Представители энергокомпании отметили, что при неправильно настроенном оборудовании температура обратной сетевой воды не соответствует нормам, снижается качество теплоресурса к другим объектам, которые идут в цепочке. Кроме этого, в некоторых домах из-за разрегулированной системы происходит «перетоп» и жители вынуждены открывать окна.
Энергетики договорились с управляющими компаниями провести исследование по каждому проблему дому и составить план мероприятий. Подобные встречи будут продолжены.