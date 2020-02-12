Региональный центр поддержки одаренных детей приглашает к участию в музыкальном интернет-проекте «Помним, знаем, храним»

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Суть проекта заключается в том, чтобы представить популярную в годы войны песню «Катюша» в различных стилях и направлениях искусства, записать видеоролик и прислать его в адрес организаторов проекта до 15 апреля 2020 года. Участникам дается возможность самим определить жанр видеоролика: это может быть сольное исполнение, концерт, интервью, репортаж, хореографическая постановка, литературно-музыкальная композиция, видеоклип и т. п. Возрастных ограничений нет.Лучшие работы войдут в единый видеоролик, который будет размещен с 6 по 11 мая 2020 года на платформе youtube.com и в социальных сетях Саратовского областного учебно-методического центра и Регионального центра поддержки одаренных детей.Участникам проекта также предлагается поддержать единый видеоролик, разместив его на своих страницах в социальных сетях с хештегом #ПомнимЗнаемХраним.