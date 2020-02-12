В Балаково прошел первый этап соревнований по дрифту « Мамайка-дрифт»
В минувшие выходные, 8-9 февраля, в городе Балаково состоялся 1 этап официальных соревнований по дрифту « Мамайка-дрифт».
В соревновании участвовало 29 спортсменов не только из Саратовской области, но и из Пензенской, Самарской областей. Несмотря на сильный мороз - 20С, на ледяном треке собралось много зрителей. Хорошо подготовленная организаторами трасса, увлекательные заезды сделали соревнование зрелищным и запоминающимся. В квалификационных заездах лучшим был Алдаркин Роман (г.Саратов).
По итогам соревнования:
1 место занял -Душевин Илья ( г.Энгельс),
2 место - Коровин Сергей (г.Саратов),
3 место- Мареев Иван ( г.Балаково).