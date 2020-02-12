В Саратове снесут самовольную постройку
Комитетом по управлению имуществом города Саратова издано распоряжение от 31 января 2020 года № 65-р об осуществлении сноса самовольной постройки - гаражных боксов с металлическими воротами, местоположение: г. Саратов, 5 Дачная, между земельными участками с кадастровыми номерами 64:48:040806:341, 64:48:040806:89, 64:48:040806:75.
Основания для сноса:
-пункт 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;
-части 13, 14 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ;
-пункт 3.2.5 Положения о комитете по управлению имуществом города Саратова, утвержденного решением Саратовской городской Думы от 26.09.2019 № 56-425;
-распоряжение председателя комитета по управлению имуществом города Саратова от 19 ноября 2019 года № 1301-р «О сносе самовольной постройки».
Снос будет осуществлен в течение двух месяцев со дня издания распоряжения от 31 января 2020 года № 65-р.
По вопросам, связанным с исполнением решения о сносе, лица, осуществившие возведение (создание) самовольной постройки, могут обратиться в отдел контроля за использованием земельных участков комитета по управлению имуществом города Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, 34, телефон: 23-57-47.