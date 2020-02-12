Начался прием заявок на VII открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль»

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В этом году на выбор юным киноавторам представлены 5 номинаций:«Замечательные люди моей малой родины». Номинация предполагает рассказ об известных людях, исторических личностях и современниках, прославивших родной край;«Спорт – это жизнь!» - кинофильмы, посвященные спорту, спортивным достижениям, спортсменам, достигшим высоких результатов, несмотря на жизненные обстоятельства;«Нам в мире до всего есть дело» - киноработы о детях, подростках и молодых людях, совершающих общественно значимые поступки (в том числе волонтерах);«Свободный полет» — анимационный фильм на любую выбранную автором тему;Специальная номинация «Визуальные эффекты в кино» – видеоролики на тему «Война глазами детей» продолжительностью до 3-х минут. Визуальные эффекты помогут начинающим киноавторам «оживить» свой видеоролик и придать новый современный смысл фото-, кино- и другим архивным материалам о судьбе близких родственников или земляков – участников Великой Отечественной войны, воссоздать хроники событий на основе рассказов ветеранов или их потомков;Традиционно оргкомитет фестиваля будет оценивать работы конкурсантов в двух возрастных категориях:- 5-16 лет (воспитанники учреждений дополнительного образования, учащиеся общеобразовательных школ);- 17-22 года (студенты средних специальных и высших образовательных учреждений).Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные в формате mpeg 2, продолжительностью от 3 до 10 минут.Срок предоставления заявок и фильмов - до 1 августа 2020 года.Электронный адрес оргкомитета фестиваля «Киновертикаль»: videosarkvc@yandex.ru.