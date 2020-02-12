Начался прием заявок на VII открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль»
Стартовал прием заявок на VII открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль», который пройдет в Саратове 5 – 9 октября 2020 года.
В этом году на выбор юным киноавторам представлены 5 номинаций:
«Замечательные люди моей малой родины». Номинация предполагает рассказ об известных людях, исторических личностях и современниках, прославивших родной край;
«Спорт – это жизнь!» - кинофильмы, посвященные спорту, спортивным достижениям, спортсменам, достигшим высоких результатов, несмотря на жизненные обстоятельства;
«Нам в мире до всего есть дело» - киноработы о детях, подростках и молодых людях, совершающих общественно значимые поступки (в том числе волонтерах);
«Свободный полет» — анимационный фильм на любую выбранную автором тему;
Специальная номинация «Визуальные эффекты в кино» – видеоролики на тему «Война глазами детей» продолжительностью до 3-х минут. Визуальные эффекты помогут начинающим киноавторам «оживить» свой видеоролик и придать новый современный смысл фото-, кино- и другим архивным материалам о судьбе близких родственников или земляков – участников Великой Отечественной войны, воссоздать хроники событий на основе рассказов ветеранов или их потомков;
Традиционно оргкомитет фестиваля будет оценивать работы конкурсантов в двух возрастных категориях:
- 5-16 лет (воспитанники учреждений дополнительного образования, учащиеся общеобразовательных школ);
- 17-22 года (студенты средних специальных и высших образовательных учреждений).
Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные в формате mpeg 2, продолжительностью от 3 до 10 минут.
Срок предоставления заявок и фильмов - до 1 августа 2020 года.
Электронный адрес оргкомитета фестиваля «Киновертикаль»: videosarkvc@yandex.ru.