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На Исторической сцене Саратовского ТЮЗа состоится танцевально-пластический спектакль-концерт «Любовь и танец»

Новости


4 марта 2020 года на Исторической сцене ТЮЗа (Вольская, 83) в 18.00 «Театр пластики и танца» Театрального института СГК им. Л.В. Собинова представит танцевально-пластический спектакль-концерт «Любовь и танец».

Режиссёр спектакля — художественный руководитель «Театра пластики и танца» СаТИ Алексей Зыков. Будущие актёры, студенты Театрального института, станцуют страсть Сергея Есенина и Айсейдоры Дункан, превратят Каренину в Кармен и покажут свой современный взгляд на любовь сквозь время и войны.

«Любовь и танец» — это детище Алексея Зыкова, хореографа, режиссёра, театрального педагога, профессора, заведующего кафедрой специальных дисциплин Театрального института СГК им. Л.В. Собинова, автора диссертации на тему танца в структуре современного спектакля. Алексей Зыков рассказывает: «Мне интересно работать и с состоявшимися актерами, и со студентами. Было бы очень интересно снять фильм про них — какими они проходят и что из них получается. Благодаря педагогам они становятся совершенно другими людьми».

Нынешний спектакль — это общая работа педагогов методического объединения «Пластическое воспитание» кафедры специальных дисциплин и студентов Театрального института. В программе «Любовь и танец» будут представленные как авторские номера, сочиненные педагогами и студентами, так и исполнительское творчество, где студенты пытаются осваивать хореографию известных и молодых хореографов.

Спектакль-концерт студентов Театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова вобрал в себя традиции театрального танца, заложенные на рубеже XX-XXI веков и хорошо знакомые саратовским зрителям по проектам «Любовь и танец» прошлых лет и «Прощаясь с вами, мы танцуем». Спектакль «Любовь и танец», авторская работа Алексея Зыкова, с успехом шел в репертуаре Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова с 1999 по 2000 гг. (первая версия) и с 2001 по 2003 гг. (вторая версия). «Прощаясь с вами, мы танцуем» впервые появился на сцене Саратовского академического ТЮЗа им. Ю.П. Киселёва в 2005 г. Автором идеи была Н.П. Горюнова - декан театрального факультета, тогда заведующая кафедрой пластического воспитания (ныне директор Театрального института). Целью его было показать, чему научились выпускники в области пластики и танца. Этот проект предполагал разовые показы и появлялся накануне выпускных экзаменов.
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