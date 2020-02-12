В Саратове открылась персональная выставка картин «Ветра времен» Максима Иванова
В Центральной городской библиотеке на заседании клуба «Саратовец» в рамках творческого проекта «Краеведение в красках» состоялось открытие персональной выставки картин «Ветра времен» участника Народного самодеятельного коллектива изостудии «Вдохновение» МУК «Городской клуба детского творчества «Романтик» Максима Иванова.
Максим Владиславович Иванов – выпускник Института искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского». Он сочиняет музыку в разных жанрах, увлекается изобразительным искусством, писательским мастерством.
На заседании клуба «Саратовец» Максим Владиславович представил свою первую персональную выставку «Ветра времен». Среди экспонируемых живописных и графических работ начинающего художника - картины «Утро над Волгой», «Зима», «Л. Н. Толстой», «Сократ» и другие.
Максим Владиславович познакомил гостей встречи с изданным в 2019 году своим авторским сборником рассказов «Мои девять».