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Саратовские полицейские раскрыли кражу пятидесяти бутылок коллекционного вина

Новости


В Саратовском районе полицейскими раскрыта кража 50 бутылок коллекционного вина.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении двух мужчин, подозреваемых в совершении серии краж имущества с территории дачных домовладений, сотрудниками МО МВД России «Саратовский» установлен дополнительный эпизод преступной деятельности указанных фигурантов.

Так, в октябре прошлого года подозреваемые, взломав одну из створок пластикового окна, проникли в дачу, расположенную на территории СНТ в окрестностях поселка Красный текстильщик, и совершили кражу бытовой техники. Однако наиболее ценным трофеем, добытым злоумышленниками незаконным путем, стало содержимое винного погреба, а именно 50 бутылок коллекционного вина, хранимых владельцем дачи для особых случаев.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ. Установлена причастность задержанных к совершению 15 краж. Жертвами злоумышленников во всех случаев становились дачники, которые беспечно отнеслись к сохранности своего имущества.
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