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Ежегодный прирост числа больных составляет 85 тысяч. Охват пациентов антиретровирусной терапией составляет 55,6%. Количество пациентов, которые заразились ВИЧ при гетеросексуальных контактах, составляет 60%. Около 75% случаев заражения вирусом иммунодефицита человека выявляется на ранних стадиях.Саратовская область с 2012 года входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов. По уровню пораженности область занимает 35 место среди других регионов Российской Федерации.За весь период эпидемии (с апреля 1996 года) всеми службами и ведомствами выявлено 22248 ВИЧ-инфицированных, из них российских граждан – 21632 или 886,26 на 100 тысяч населения области.ВИЧ-инфекция регистрируется на всех административных территориях области.Наибольшее число ВИЧ-инфицированных зарегистрированных учреждениями здравоохранения в городах: Саратове - 8636 – 1025,77 на 100 тысяч населения, Балаково – 4183 – 2011,11 на 100 тысяч населения, Вольске – 1591 – 1720,97 на 100 тысяч, Энгельсе – 2231 – 722,21 на 100 тысяч населения.С 2010 года основную возрастную группу среди ВИЧ-инфицированных составляют люди в возрасте 30 – 39 лет – 41,1%. На лиц старших возрастных групп в возрасте 40 – 49 лет приходится – 26,8%, старше 50 лет – 17,3%.Число ВИЧ-инфицированных мужчин преобладает над женщинами и составляет – 60,5%.В структуре путей передачи инфекции с 2004 года доминирующие позиции занимает половой путь. Процент лиц, зараженных ВИЧ при половых контактах по итогам 2019 – составляет 75,7%, парентеральный путь 23,0% (при внутривенном употреблении наркотических веществ), вертикальный путь (от матери к ребенку) – 0,5%.За период регистрации ВИЧ-инфекции на территории Саратовской области всего родилось 3417 детей, от ВИЧ-инфицированных матерей, ВИЧ-инфекция выявлена у 5,1% детей.Кровь на ВИЧ можно сдать бесплатно, в том числе анонимно в ГУЗ «Центр-СПИД» и в районных поликлиниках.При тестировании на ВИЧ специалист ответит на все интересующие вопросы.Полную информацию о ВИЧ-инфекции можно получить в ГУЗ «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»Г. Саратов, ул. Мельничная, д.69.Телефон: 8(8452) 98-29-00Часы работы: с 9.00 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.30Сайт: spid.medportal.saratov.gov.ru