Начался добровольный переход на электронные трудовые книжки
С 2020 года начинается добровольный переход на электронные трудовые книжки.
До 31 декабря 2020 года необходимо подать заявление действующему или последнему работодателю о переходе на электронную трудовую книжку или о сохранении бумажной трудовой книжки.
У тех, кто впервые устроится на работу начиная с 2021 года, сведения о трудовой деятельности будут формироваться только в электронной форме.
С 2020 года работодатели ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, обязаны предоставлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности работников для формирования электронных трудовых книжек. В электронной трудовой книжке будут отображаться сведения о трудовой деятельности начиная с 2020 года.
К преимуществам электронной трудовой книжки относят:
- удобный и быстрый доступ к информации о своей трудовой деятельности;
- минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений;
- дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;
- использование сведений электронной трудовой книжки для получения государственных услуг;
- высокий уровень безопасности и сохранности данных.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Пенсионного фонда России WWW.PFRF.RU.