Начался добровольный переход на электронные трудовые книжки

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До 31 декабря 2020 года необходимо подать заявление действующему или последнему работодателю о переходе на электронную трудовую книжку или о сохранении бумажной трудовой книжки.У тех, кто впервые устроится на работу начиная с 2021 года, сведения о трудовой деятельности будут формироваться только в электронной форме.С 2020 года работодатели ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, обязаны предоставлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности работников для формирования электронных трудовых книжек. В электронной трудовой книжке будут отображаться сведения о трудовой деятельности начиная с 2020 года.К преимуществам электронной трудовой книжки относят:- удобный и быстрый доступ к информации о своей трудовой деятельности;- минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений;- дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;- использование сведений электронной трудовой книжки для получения государственных услуг;- высокий уровень безопасности и сохранности данных.С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Пенсионного фонда России WWW.PFRF.RU.