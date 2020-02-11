В Саратове прошла акция "Читайте Пушкина, друзья!"
10 февраля в День памяти Александра Сергеевича Пушкина сотрудники Областной библиотеки для детей и юношества им.А.С.Пушкина вместе с волонтерами культуры вышли на улицы Саратова с акцией «Читайте Пушкина, друзья!».
Маршрут проходил по улице М.Горького, проспекту Кирова, по Парку культуры и отдыха "Липки", по улице им. А.Н.Радищева и Театральной площади.
В Акции мог принять участие любой желающий - прочитать любимое стихотворение, ответить на вопросы увлекательной викторины. Саратовцы с удовольствием откликались на приглашение вспомнить великого поэта.
В память об этом событии всем участникам, а их было более 30 человек разного возраста, вручены сувениры, флаеры.