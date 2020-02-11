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Блокадников и ветеранов Петербурга на экскурсию в Москву пригласил Михаил Романов
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Блокадников и ветеранов Петербурга на экскурсию в Москву пригласил Михаил Романов

Новости
Блокадников и ветеранов Петербурга на экскурсию в Москву пригласил Михаил Романов

Петербургские ветераны, блокадники, члены общественных ветеранских организаций Фрунзенского района побывали в Москве.

Обзорную экскурсию по столице с прогулкой по парку Зарядье, посещением Храма Христа Спасителя, а также заседания парламентариев в Госдуме РФ организовал для них депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Гости побывали в зале заседаний Госдумы РФ, послушали обсуждение законопроекта об общефедеральной Минуте молчания 22 июня. В дальнейшей беседе с Михаилом Романовым они рассказали о своих военных воспоминаниях, задали волнующие их вопросы, поговорили о предложенных президентом РФ социальных поправках в Конституцию.

Парламентарий подробно рассказал делегатам о сути законопроекта о Минуте молчания, подчеркнув, что федеральный закон даст возможность защитить и сохранить историческую память о страшной войне с фашистами и Великой Победе, станет напоминанием всему миру о цене, которую заплатил народ страны за уничтожение фашизма. Встреча Михаила Романова с ветеранами завершилась в Александровском саду возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата и Вечному огню.