В Голубой гостиной театра оперы и балета при полном аншлаге состоялся концерт «Времена года»
В 2020 году исполняется 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. 8 февраля в Голубой гостиной театра оперы и балета при полном аншлаге состоялся концерт «Времена года», посвященный этой памятной дате.
В программе были представлены музыкально-поэтические и хореографические композиции на музыку великого композитора.
В концерте приняли участие лауреаты международных конкурсов Лада Назарова (скрипка), Дмитрий Тупицын (виолончель), Алексей Попов (фортепиано).
Лауреат международного конкурса Александр Корнеев исполнил романсы Чайковского и прочитал перед стихи А. Фета, С. Есенина, Л. Толстого, А. Пушкина и других поэтов, а ведущие солисты балета театра Кристина Кочетова и Алексей Михеев представили хореографические композиции.