11 Февраля 2020 ВТОРНИК
Новости
14:19 | 11 февраля
В Саратове открылась персональная выставка картин «Ветра времен» Максима Иванова
12:27 | 11 февраля
Саратовские полицейские раскрыли кражу пятидесяти бутылок коллекционного вина
11:36 | 11 февраля
Саратовская область с 2012 года входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов
10:40 | 11 февраля
Начался добровольный переход на электронные трудовые книжки
09:48 | 11 февраля
Анастасия Агеева победила в Первенстве ПФО по конькобежному спорту
09:03 | 11 февраля
В Саратове прошла акция "Читайте Пушкина, друзья!"
18:55 | 10 февраля
Блокадников и ветеранов Петербурга на экскурсию в Москву пригласил Михаил Романов
17:25 | 10 февраля
В Голубой гостиной театра оперы и балета при полном аншлаге состоялся концерт «Времена года»
16:52 | 10 февраля
В Саратове будут перенесены около трехсот контейнерных площадок, расположенных на проезжей части и тротуарах
15:51 | 10 февраля
В 2019 году продажи билетов на пригородные поезда через мобильное приложение «Пригород» выросли в пять раз
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове будут перенесены около трехсот контейнерных площадок, расположенных на проезжей части и тротуарах

Новости


С 2018 года вывоз мусора стал коммунальной услугой, и изменилась система обращения с отходами. По поручению главы города Михаила Исаева и в соответствии с требованиями законодательства все контейнерные площадки, которые находятся на проезжих частях дорог и тротуарах, должны быть перенесены на территории, расположенные ближе к жилым домам.

На сегодняшний день в Саратове 290 мусорных площадок находятся вдоль дорог. Работа по их переносу проводится сотрудниками комитета по жилищно-коммунальному хозяйству города с декабря прошлого года. Уже перемещены на дворовые территории 12 площадок по сбору мусора, 5 мест ликвидированы вследствие дублирования.

«Жители города должны понимать, что это требования законодательства. Те контейнерные площадки, которые находятся на дорогах, мешают и проезду, и совсем не красят наш город. Поэтому в ближайшее время все они будут перемещены. Жителям рекомендуем смотреть за объявлениями, где будет находиться новое месторасположение мусорных баков, эту информацию мы будем доносить до населения. Люди будут знать, куда можно будет выносить мусор», - отметила председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» Наталия Даниленко.