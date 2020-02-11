В Саратове будут перенесены около трехсот контейнерных площадок, расположенных на проезжей части и тротуарах

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На сегодняшний день в Саратове 290 мусорных площадок находятся вдоль дорог. Работа по их переносу проводится сотрудниками комитета по жилищно-коммунальному хозяйству города с декабря прошлого года. Уже перемещены на дворовые территории 12 площадок по сбору мусора, 5 мест ликвидированы вследствие дублирования.«Жители города должны понимать, что это требования законодательства. Те контейнерные площадки, которые находятся на дорогах, мешают и проезду, и совсем не красят наш город. Поэтому в ближайшее время все они будут перемещены. Жителям рекомендуем смотреть за объявлениями, где будет находиться новое месторасположение мусорных баков, эту информацию мы будем доносить до населения. Люди будут знать, куда можно будет выносить мусор», - отметила председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» Наталия Даниленко.