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В 2019 году продажи билетов на пригородные поезда через мобильное приложение «Пригород» выросли в пять раз

Новости
В 2019 году продажи билетов на пригородные поезда через мобильное приложение «Пригород» выросли в пять раз

В 2019 году через мобильное приложение «Пригород» было оформлено более 190 тысяч билетов на пригородные поезда, курсирующие в Саратовской области. Это в пять раз больше, чем отмечалось по итогам 2018 года.

С помощью мобильного приложения «Пригород» можно не только оформить проездной документ, но и узнать актуальное расписание движения пригородных поездов, стоимость проезда с учетом всех изменений и многое другое.

При посадке в поезд пассажир, оформивший билет через мобильное приложение, должен предъявлять кассиру копию проездного документа (в электронном или распечатанном виде). Школьникам и студентам необходимо показывать документы, подтверждающие их право на льготы.

Скачать и установить мобильное приложение «Пригород» можно бесплатно в приложениях Google Play или AppStore.

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В 2020 году в АО «Саратовская ППК» продолжает действовать акция «Сэкономь на проезде – купи электронный билет», в рамках которой предоставляется скидка в размере 5% от стоимости проездного документа.