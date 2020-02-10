Из-за карантина школьникам продлили каникулы еще на одну неделю
Из-за карантина школьникам продлили каникулы еще на одну неделю.
С 11 по 15 февраля 2020 года включительно учебный процесс приостановлен.
"На основании предписания Главного государственного санитарного врача по Саратову от 10 февраля 2020 года № 43 «О дополнительных мерах по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города Саратова» с 11 по 15 февраля 2020 года включительно учебный процесс в указанных учреждениях приостановлен", - с соответствующим заявлением выступило руководство регионального Роспотребнадзора.