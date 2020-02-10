В Государственном музее Константина Федина состоится открытие выставки к 130-летию Бориса Пастернака

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Очередная выставка из цикла «Открываем фонды», посвященная юбилею Б. Пастернака, представляет посетителям ранее неизвестные экспонаты из фондов музея, имеющие отношение к выдающемуся поэту ХХ века, и расширить представление о его творчестве и связях с русскими литераторами.Знакомство К. Федина и Б. Пастернака состоялось в конце 1920-х годов, сначала творческое, а потом и личное. Свидетельством тому являются письма, книги с дарственными надписями и другие материалы, бережно сохраненные Фединым в своем архиве. Тесное дружеское общение продолжилось после переезда Федина в Москву: писатели были соседями по дому в Лаврушинском переулке и дачам в Переделкине. Особенно близко они были связаны в годы Великой Отечественной войны, так как жили в Чистополе в эвакуации в составе большой «писательской колонии».Отношения осложнились в связи с намерением Б. Пастернака опубликовать на Западе роман «Доктор Живаго» и последующей ситуацией с присуждением ему Нобелевской премии.Разобраться в перипетиях взаимоотношений писателей помогут представленные на выставке уникальные документы из фондов музея: письма Б. Пастернака и дневники К. Федина. На выставке также будут экспонироваться редкие издания книг поэта, его автографы, фотографии, живописные и графические портреты.Выставка будет работает с 11 февраля по 2 марта 2020 года.