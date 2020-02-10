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Готовится к проведению II Всероссийский танцевальный конкурс-фестиваль «Пространство» и фестиваль детского танца «Бэби БУМ»

Новости


15 марта в Саратове ГАУК «СОЦНТ им.Л.А.Руслановой», состоятся фестивали танца для детей, молодежи, и детей с ограниченными возможностями (слабослышащих и инвалидов-колясочников).

Мероприятия проводит Саратовская региональная общественная организация «Федерация эстрадного и современного танца».

Цель мероприятия - популяризация хореографического искусства различных стилей и направлений, предоставление возможности детям различных социальных групп присоединиться к танцевальному искусству. В программе фестиваля пройдут круглые столы для руководителей коллективов, мастер классы для педагогов и исполнителей.

В фестивале примут участие 45 коллективов из Саратова, Энгельса, Саратовской области, Пензы, Волгограда, всего около 700 участников в возрасте от 4 до 21 года и 800 зрителей! В жюри именитые представители культурного мира:

Наталья Гущина (Иваново) - педагог-хореограф Центра «Танцы +», балетмейстер театра танца «Нон-Стоп», организатор проектов центра Танцы +, Лауреат муниципальной премии «Триумф» за вклад в развитие культуры города Иваново. Обладатель Гранта Главы города Иваново за работу с одаренными детьми. Член жюри Всероссийских и Международных конкурсов. Куратор многих хореографических коллективов России. Эксперт-консультант проектов Танцевального Клондайка.

Иван Брыкин (Самара) -старший преподаватель кафедры хореографии направление современный танец, самарского государственного института культуры, руководитель танцевального проекта PLЯSKI.