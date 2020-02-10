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Дмитрий Брегеда и Екатерина Карпова принимают участие в чемпионате и Первенстве мира по зимнему триатлону

Новости


С 7 по 11 февраля в Италии будет проходить Чемпионат и Первенство мира по зимнему триатлону.

Уже второй год подряд лидеры мирового зимнего триатлона соберутся в Азиаго, все гонки будут проходить в Центре Пассо-ди-Камполонго - одном из самых захватывающих районов венецианских гор. Со средней высотой 1500 метров снег приходит в изобилии каждую зиму и является идеальным местом для соревнований и тренировок по беговым лыжам, покататься на горных велосипедах и беговых дорожках по великолепным лесам, чтобы выявить сильнейших среди элиты, молодежи, юниоров, любителей и паратриатлетов.
В общей сложности на гонки заявлены 193 спортсмена из 17-ти разных стран и 14-ти сборных команд.
Сборная России представлена командой в составе из 40 человек, в числе которых спортсмены областного центра спортивной подготовки ЗМС Брегеда Дмитрий, воспитанница ГБУ «СШОР «Надежда Губернии» КМС Карпова Екатерина.

«Я очень рад снова оказаться здесь, в Азиаго», - сказал Брегеда на прошедшей пресс-конференции перед гонкой. «Это одно из лучших мест, которые я когда-либо видел на зимних соревнованиях по триатлону. В прошлом году в этом же месте я был вторым, постараюсь сделать немного лучше».
В программе соревнований представлены следующие дистанции:
- элита и молодежь до 23 лет - стандартная: 7,2 км бег, 12 км маунтибайк, 10,4 км лыжная гонка.
- юниоры, любители и паратриатлеты - спринт: 3,6 км бег, 6 км маунтибайк, 5,2 км лыжная гонка.
- эстафета-микс (для каждого этапа): 2,4 км бег, 5 км маунтибайк, 2,6 км лыжная гонка