10 Февраля 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:52 | 10 февраля
В Саратове будут перенесены около трехсот контейнерных площадок, расположенных на проезжей части и тротуарах
15:51 | 10 февраля
В 2019 году продажи билетов на пригородные поезда через мобильное приложение «Пригород» выросли в пять раз
15:08 | 10 февраля
Из-за карантина школьникам продлили каникулы еще на одну неделю
14:20 | 10 февраля
В Государственном музее Константина Федина состоится открытие выставки к 130-летию Бориса Пастернака
13:27 | 10 февраля
Сегодня на Театральной площади открывается круглосуточный каток
12:38 | 10 февраля
Готовится к проведению II Всероссийский танцевальный конкурс-фестиваль «Пространство» и фестиваль детского танца «Бэби БУМ»
11:44 | 10 февраля
Дмитрий Брегеда и Екатерина Карпова принимают участие в чемпионате и Первенстве мира по зимнему триатлону
10:51 | 10 февраля
На «Лыжне России-2020» первым пришел к финишу директор театра драмы Владимир Петренко
10:00 | 10 февраля
Гандболисты "СГАУ-Саратов" обеспечили себе место в плей-офф
09:18 | 10 февраля
В программе «От Баха до мюзикла» впервые в Саратове выступит Андреас Кавелиус
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На «Лыжне России-2020» первым пришел к финишу директор театра драмы Владимир Петренко

Новости
На «Лыжне России-2020» первым пришел к финишу директор театра драмы Владимир Петренко

8 февраля в Базарном Карабулаке наградили первых финалистов гонки в рамках «Лыжни России-2020».

Среди мужчин в vip-забеге первым пришел к финишу директор театра драмы Владимир Петренко, вторым - бывший начальник ГУ МЧС Саратовской области Игорь Качев, третьим - глава Марксовского района Дмитрий Романов.

Весь день на открытой площадке проходила концертная программа, в которой приняли участие творческие коллективы из 6 муниципальных районов: вокальный ансамбль «Зоренька», эстрадные ансамбли «Фиеста» и «С-Класс» (Базарно-Карабулакский район), группа «Визит» (Петровский район), студия «Бархатный берег» (Энгельсский район), вокальная группа «Реченька» (Екатериновский район), ВИА «Парадокс - (Дергачевский район), эстрадная группы «Бриз» (Новобурасский район).
В 2020 году традиционный лыжный забег посвящен 75 летию Победы.

В концертной программе прозвучали любимые песни и популярные произведения советских и российских авторов. В честь Года памяти и славы артисты включили в свою программу произведения, посвященные подвигу советского народа и вкладу в Победу. Эти песни выдержали испытания временем, стали своеобразной летописью Великой Отечественной войны, музыкальным памятником тех далеких, героических лет.
Также на территории аэродрома размещены разнообразные площадки: сувенирные, спортивные детские аттракционы, ростовые куклы, фотосалон , катание на лощадях.

На территории лыжного стадиона была развернута творческая площадка с элементами инсценировки военных музыкально-театрализованных живых картинок.

Сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.