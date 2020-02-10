На «Лыжне России-2020» первым пришел к финишу директор театра драмы Владимир Петренко
8 февраля в Базарном Карабулаке наградили первых финалистов гонки в рамках «Лыжни России-2020».
Среди мужчин в vip-забеге первым пришел к финишу директор театра драмы Владимир Петренко, вторым - бывший начальник ГУ МЧС Саратовской области Игорь Качев, третьим - глава Марксовского района Дмитрий Романов.
Весь день на открытой площадке проходила концертная программа, в которой приняли участие творческие коллективы из 6 муниципальных районов: вокальный ансамбль «Зоренька», эстрадные ансамбли «Фиеста» и «С-Класс» (Базарно-Карабулакский район), группа «Визит» (Петровский район), студия «Бархатный берег» (Энгельсский район), вокальная группа «Реченька» (Екатериновский район), ВИА «Парадокс - (Дергачевский район), эстрадная группы «Бриз» (Новобурасский район).
В 2020 году традиционный лыжный забег посвящен 75 летию Победы.
В концертной программе прозвучали любимые песни и популярные произведения советских и российских авторов. В честь Года памяти и славы артисты включили в свою программу произведения, посвященные подвигу советского народа и вкладу в Победу. Эти песни выдержали испытания временем, стали своеобразной летописью Великой Отечественной войны, музыкальным памятником тех далеких, героических лет.
Также на территории аэродрома размещены разнообразные площадки: сувенирные, спортивные детские аттракционы, ростовые куклы, фотосалон , катание на лощадях.
На территории лыжного стадиона была развернута творческая площадка с элементами инсценировки военных музыкально-театрализованных живых картинок.
Сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.