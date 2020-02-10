Гандболисты "СГАУ-Саратов" обеспечили себе место в плей-офф

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Победа в сегодняшнем матче против гандболистов челябинского "Динамо" была важна для "СГАУ-Саратов" с точки зрения турнирных раскладов на финише предварительного этапа. Теперь можно отмести даже теоретические варианты того, что наша команда останется вне раунда плей-офф. Победа над челябинской командой со счётом 28:22 максимально приблизило "аграриев" к выполнению поставленной задачи. Всё в наших руках!Однако на пути к победе гандболистам нашей команды предстояло преодолеть множество трудностей. Добраться до далекого Снежинска (Челябинская область) - это преодолеть более тысячи километров. Плюс ко всему, к сожалению, не обошли нашу команду стороной и вирусные инфекции. Так некоторые игроки вышли на матч в неоптимальных кондициях. Кто-то только восстановился после болезни, кто-то играл с температурой, превышающей норму. Естественно и соперник не собирался сдаваться на милость одному из лидеров чемпионата. Стартовый рывок "динамовцев" вынудил тренерский штаб нашей команды на десятой минуте матча брать минутный перерыв и вносить коррективы в игру. Это дало свои плоды. "Аграрии" выровнили ход матча и к перерыву на табло воцарилось равенство 13:13. Второй игровой отрезок лучше провели саратовцы, у которых выделялось трио Болотин-Трофимец-Шарков, забросившее 23 мяча из 28 общекомандных. Как всегда, надёжен был Станислав Третынко, показавший гроссмейстерские 40 % отражённых бросков. Итоговая победа "СГАУ-Саратов" 28:22 и как итог четвёртое место в турнирной таблице!СГАУ-Саратов:Третынко - 14/32 (40%), Бобров - 1/3 (33%)Болотин - 8/13 + 7 голевых передач, Трофимец - 8/14, Шарков - 7/10, Рыжков - 4/8, Буш - 1/1, Размаев - 0/3, Ковалёв - 0/2 + 1 голевая передача, Бубен - 0/1, Ухваркин - 0/1, Карибов - 5 голевых передач, Беляев, Елистратов.Следующий матч наша команда проведёт 15 февраля на домашней площадке. Соперник - волгоградский "Каустик". Начало матча в 17-00 по саратовскому времени.Пресс-служба ГК "СГАУ-Саратов".