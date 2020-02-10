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21 марта в программе «От Баха до мюзикла» впервые в Саратове выступит Андреас Кавелиус.Он с отличием окончил факультеты соборного органа, дирижирования и педагогики в университете Саарбрюкена, стал дважды лауреатом престижного конкурса Уолтера Гизекинга.Обучение на органе А. Кавелиус продолжил у ведущих органистов в Парижской (Даниэль Рот) и Кёльнской (Майкл Шнайдер) консерваториях. Ежегодно он даёт не менее 100 органных концертов на лучших органах в Европе, Азии и США. Преподавание органа в Саарском музыкальном университете Саарбрюккене в качестве приглашённого профессора он совмещает с должностью областного кантора немецкой земли Аахен, руководя хорами и построением новых органов.В исполнении Андреаса Кавелиуса прозвучит сольная органная классика Баха и редко исполняемые в России соборные сочинения старинных немецких композиторов.Концерт продолжится мелодиями из популярных кинофильмов и мюзиклов в дуэте с виртуозным молодым скрипачом, лауреатом многих конкурсов и создателем танго-оркестра «Recuerdo» Аркадием Неугасимовым.