8 Февраля 2020 СУББОТА
Новости
16:00 | 07 февраля
В январе погрузка на Приволжской железной дороге выросла на восемь процентов
15:08 | 07 февраля
На сцене Саратовского театра драмы состоится дипломный спектакль курса Игоря Баголея "Пять жар-птиц в поместье Ворона"
14:19 | 07 февраля
В прошлом году инвестиции в развитие ПривЖД составили более двадцати миллиардов рублей
13:25 | 07 февраля
На сцене Саратовского театра оперы и балета состоится концерт "Джаз из Нью-Йорка"
12:33 | 07 февраля
Россельхознадзор по Саратовской области выявил предприятие-фантом
11:40 | 07 февраля
Споры с микрофинансовыми организациями можно урегулировать в досудебном порядке
10:49 | 07 февраля
В Саратове пройдет городской фестиваль-конкурс чтецов и певцов на родном языке
09:54 | 07 февраля
Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского присоединяется к интернет-акции Саратовского областного музея краеведения #Войналюбовьпобеда
09:11 | 07 февраля
Интернет-гипермаркет Белзип начал действовать в Беларуси
16:48 | 06 февраля
В Саратове пройдет международный форум «Меценатство в России: история, преемственность, взгляд в будущее»
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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На сцене Саратовского театра драмы состоится дипломный спектакль курса Игоря Баголея "Пять жар-птиц в поместье Ворона"

Новости
На сцене Саратовского театра драмы состоится дипломный спектакль курса Игоря Баголея "Пять жар-птиц в поместье Ворона"

Саратовский академический театр драмы представляет дипломный спектакль "Пять жар-птиц в поместье Ворона".

Премьера работы курса Заслуженного артиста России Игоря Баголея состоится 13 февраля этого года.

"Согласитесь, звучит волшебно! Пять жар-птиц… плод фантазии, игра воображения. Но это не сказка, а совсем даже наоборот – мистический детектив! Впервые в Саратове зрители познакомятся с творчеством этого автора, современного американского драматурга Дона Нигро, написавшего более 400 пьес, среди которых значительная часть повествует о русских писателях и театральных деятелях: «Пушкин», «Гоголь», «Распутин», «Мандельштам» и многие другие свидетельствуют о любви Дона Нигро к русской литературе.

Пьеса «Пять жар-птиц в поместье Ворона» погружает нас в игровую стихию детективного жанра. Изоляция, страх, таинство смерти в месте, похожем на лабиринт, из которого надо выбраться без потерь. В центре сюжета – расследование: в поместье погиб человек и нужно выяснить – это убийство или несчастный случай? Но всё не так просто, как кажется на первый и даже второй взгляд – ведь все пять женщин путаются в показаниях, противоречат друг другу, что-то скрывают, чего-то не договаривают! Тайны семейства Рейвенскрофт не торопятся раскрываться. Инспектор Раффинг оказывается один на один с пятью женщинами. Сумеет ли он выстоять, найти истину? Ведь женская логика способна довести до ручки даже настоящего мужчину! Жар-птицы дадут жару. А финал будет весьма неожиданным", - аннотирует ближайшую премьеру пресс-служба Академдрамы.