На сцене Саратовского театра драмы состоится дипломный спектакль курса Игоря Баголея "Пять жар-птиц в поместье Ворона"

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Премьера работы курса Заслуженного артиста России Игоря Баголея состоится 13 февраля этого года."Согласитесь, звучит волшебно! Пять жар-птиц… плод фантазии, игра воображения. Но это не сказка, а совсем даже наоборот – мистический детектив! Впервые в Саратове зрители познакомятся с творчеством этого автора, современного американского драматурга Дона Нигро, написавшего более 400 пьес, среди которых значительная часть повествует о русских писателях и театральных деятелях: «Пушкин», «Гоголь», «Распутин», «Мандельштам» и многие другие свидетельствуют о любви Дона Нигро к русской литературе.Пьеса «Пять жар-птиц в поместье Ворона» погружает нас в игровую стихию детективного жанра. Изоляция, страх, таинство смерти в месте, похожем на лабиринт, из которого надо выбраться без потерь. В центре сюжета – расследование: в поместье погиб человек и нужно выяснить – это убийство или несчастный случай? Но всё не так просто, как кажется на первый и даже второй взгляд – ведь все пять женщин путаются в показаниях, противоречат друг другу, что-то скрывают, чего-то не договаривают! Тайны семейства Рейвенскрофт не торопятся раскрываться. Инспектор Раффинг оказывается один на один с пятью женщинами. Сумеет ли он выстоять, найти истину? Ведь женская логика способна довести до ручки даже настоящего мужчину! Жар-птицы дадут жару. А финал будет весьма неожиданным", - аннотирует ближайшую премьеру пресс-служба Академдрамы.