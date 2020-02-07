7 Февраля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
15:08 | 07 февраля
На сцене Саратовского театра драмы состоится дипломный спектакль курса Игоря Баголея "Пять жар-птиц в поместье Ворона"
14:19 | 07 февраля
В прошлом году инвестиции в развитие ПривЖД составили более двадцати миллиардов рублей
13:25 | 07 февраля
На сцене Саратовского театра оперы и балета состоится концерт "Джаз из Нью-Йорка"
12:33 | 07 февраля
Россельхознадзор по Саратовской области выявил предприятие-фантом
11:40 | 07 февраля
Споры с микрофинансовыми организациями можно урегулировать в досудебном порядке
10:49 | 07 февраля
В Саратове пройдет городской фестиваль-конкурс чтецов и певцов на родном языке
09:54 | 07 февраля
Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского присоединяется к интернет-акции Саратовского областного музея краеведения #Войналюбовьпобеда
09:11 | 07 февраля
Интернет-гипермаркет Белзип начал действовать в Беларуси
16:48 | 06 февраля
В Саратове пройдет международный форум «Меценатство в России: история, преемственность, взгляд в будущее»
16:03 | 06 февраля
Свыше 230 рабочих расчищают городские улицы от наледи
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В прошлом году инвестиции в развитие ПривЖД составили более двадцати миллиардов рублей

Новости
В прошлом году инвестиции в развитие ПривЖД составили более двадцати миллиардов рублей

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РЖД» в 2019 году на развитие Приволжской железной дороги было направлено более двадцати миллиардов рублей.

В развитие Саратовского региона инвестировано 11,1 млрд рублей, Волгоградского – более 7,4 млрд рублей, Астраханского – свыше 1,9 млрд рублей.

В числе наиболее значимых проектов следует отметить те, которые направлены на повышение пропускной и провозной способности в направлении «Север-Юг» и на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна – комплексную реконструкцию участков им. Максима Горького-Котельниково и Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская.

Среди других значимых инфраструктурных проектов 2019 года – реконструкция станции Гумрак со строительством путепроводной развязки, развитие станций Саратовского узла, строительство западного обхода Саратова, реконструкция вокзала Саратов-1.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров в пригородном сообщении и организации перевозок до нового аэропорта «Гагарин» в 2019 году В Саратовский регион поступили 3 новых электропоезда серии ЭП3Д в четырёхвагонном исполнении и один состав – в шестивагонном. В рамках обновления парка тягового подвижного состава в депо магистрали поступило 17 грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ и 7 маневровых локомотивов ТЭМ14.

Сообщает служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.