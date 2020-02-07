В прошлом году инвестиции в развитие ПривЖД составили более двадцати миллиардов рублей

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В развитие Саратовского региона инвестировано 11,1 млрд рублей, Волгоградского – более 7,4 млрд рублей, Астраханского – свыше 1,9 млрд рублей.В числе наиболее значимых проектов следует отметить те, которые направлены на повышение пропускной и провозной способности в направлении «Север-Юг» и на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна – комплексную реконструкцию участков им. Максима Горького-Котельниково и Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская.Среди других значимых инфраструктурных проектов 2019 года – реконструкция станции Гумрак со строительством путепроводной развязки, развитие станций Саратовского узла, строительство западного обхода Саратова, реконструкция вокзала Саратов-1.Для улучшения качества обслуживания пассажиров в пригородном сообщении и организации перевозок до нового аэропорта «Гагарин» в 2019 году В Саратовский регион поступили 3 новых электропоезда серии ЭП3Д в четырёхвагонном исполнении и один состав – в шестивагонном. В рамках обновления парка тягового подвижного состава в депо магистрали поступило 17 грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ и 7 маневровых локомотивов ТЭМ14.Сообщает служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.