На сцене Саратовского театра оперы и балета состоится концерт "Джаз из Нью-Йорка"

У саратовских любителей джаза и блюза есть возможность познакомиться с творчеством джазовой певицы, автора собственных песен, мультиинструменталистки из Нью-Йорка Селис Хендерсон и её джаз-группы.В составе бэнда вместе с Селис выступят:Челси Пакард /Chelsea Packard(США) - вокалАарон Гилберт Стил / Aaron Steele (США) - ударныеТодд Колдвелл /Todd Caldwell-(США) - рояльСоломон Дорси / Solomon Dorsey(США) - басСовместные концерты этих музыкантов - подарок для ценителей джаза. Селис Хендерсон Бэнд демонстрируют высочайший уровень владения инструментами, свободу импровизации, абсолютно выстроенное композиторское мышление. Сочный, насыщенный звук ансамбля, артистизм, обаяние и энергия музыкантов, заполняющие собой весь зал доставят радость всем зрителям.Селис Хендерсон – певица, автор собственных песен, мультиинструменталистка, выступавшая бесчисленное количество раз с Melissa Etheridge, PHISH, Macy Gray, Joss Stone и Mariah Carey в Карнеги-Холле, а также на различных концертах Marc Shaiman & Scott Wittman, Stephen Schwartz, Stephen Flaherty & Lynn Ahrens и Bill Finn.Автор песен, пианист Мэтт Кассон сказал про Селис: «То, как она соединяется со зрителями, исполняя свои блестящие песни и играя на гитаре - это талант, который я не уверен, что когда-либо видел. Не говоря уже о том, что она обладает одним из лучших голосов, которые я когда-либо слышал. Когда она поет, я схожу с ума!»Аарон Гилберт Стил – барабанщик и перкуссионист, играющий в разных стилях –традиционную и цифровую музыку, а также музыку в стиле Американа. Сотрудничает с известными в Америке и Европе музыкантами, среди которых Portugal, The Man, Aloe Bacc. Alice Smith, Boots, Chris Velan, Fences, Gabriel Rios, Ghost Beach, Jose James, LP, Reed Waddle, Sam Dew, Soul Kahn.Челси Пакард играла во многих бродвейских мюзиклах:” Wicked”;” Beautiful”; “Promises, Promises, Hands on a Hardbody”, а также выступала по США с гастрольной версией «Some Lessons Learned» и “Wicked”. В качестве актрисы и певицы участвовала в спектаклях «Legally Blonde”, “Meet Me in St. Louis”, “Summer of 42”, “A Funny Thing”, “Aida”. Ее голос звучит в телевизионном шоу “Smash” и показах церемоний присуждения премии Тони с 2014 по 2017 год.Соломон Дорси – музыкант, не боящийся экспериментов. Родом из Канзас Сити, он начал занятия музыкой со скрипки, а затем перешел к изучению оперы и игры на альте в Консерватории Университета Миссури. Переехав в Нью Йорк, поступил в Школу джаза и современной музыки. Одинаково прекрасно себя чувствуя в классической музыке, джазе, соул, поп, инди-рок, бразильской и кубинской музыке, он гастролировал в 56 странах на шести континентах. Его аранжировки исполнялись Королевским оркестром (Амстердам), Симфоническими оркестрами Нэшвилла, Сиэттла, Атланты, Портленда и Сан Диего. Он выступал со Стиви Уандером, Грегори Портером, Хосе Джеймсом, Кешей, Дженни Льюис, Пино Даниэль и Сарой Барейллес.Тодд Колдвелл – американский пианист и органист, родом из Техаса. Тодд играл и записывался с широким кругом исполнителей, среди которых Кросби, Стиллс и Нэш, Бонни Райтт, Брэнди Карлайл и Джеймс Тейлор. В настоящее время он живет в Бруклине, Нью-Йорк, сочиняет музыку и записывается со своим джазовым органным трио.